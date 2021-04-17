"Лисы" присоединились к списку заинтересованных в подписании форварда. Об этом журналист Фабрицио Романо написал в своем твиттере.

Челси присоединился к борьбе за Кунде – лондонцы готовы жертвовать собственными игроками, чтобы сбить заоблачную цену

Абрахам потерял место в обойме "синих" после назначения Тухеля. Кроме того, он может стать "жертвой" Холанда, подписание которого является приоритетом Челси на ближайшее трансферное окно. Как следствие, летом Абрахам может решиться на новый карьерный вызов. Конкуренцию Лестеру в борьбе за нападающего сборной Англии составит Вест Хэм.

В нынешнем сезоне Тамми Абрахам провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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