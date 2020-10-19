"У Варді рецидив травми, що мучила його впродовж останніх років. Він має певні проблеми з ікрами. Хоч це й не дуже серйозно, та його поява на полі була ризикованою, а дозволити собі таке ми не в змозі.

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Джеймі гарантовано пропустить матч у Європі. Маю надію, до наступної гри в АПЛ (25 жовтня – Футбол 24) він буде готовий. У Сьоюнджю все набагато серйозніше, він може пропустити до трьох місяців. Для нас це велике розчарування. Він зазнав травми, тренуючись у складі збірної Туреччини", – цитує керманича "лисиць" Leicester Mercury.

До слова, поєдинок Лестер – Зоря відбудеться 22 жовтня на Туманному Альбіоні. Початок поєдинку о 22:00.

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