"У Варди рецидив травмы, которая мучила его на протяжении последних лет. Он имеет определенные проблемы с икрами. Хотя это и не очень серьезно, но его появление на поле было рискованным, а позволить себе такое мы не в состоянии.

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Джейми гарантированно пропустит матч в Европе. Надеюсь, к следующей игре в АПЛ (25 октября – Футбол 24) он будет готов. У Сёюнджю все гораздо серьезнее, он может пропустить до трех месяцев. Для нас это большое разочарование. Он получил травму, тренируясь в составе сборной Турции", – цитирует тренера "лис" Leicester Mercury.

К слову, поединок Лестер – Заря состоится 22 октября на Туманном Альбионе. Начало поединка в 22:00.

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