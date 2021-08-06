"Кейн – гравець Тоттенхема. Якщо Тоттенхем не хоче вести перемовини, то все завершено.

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Якщо вони відкриті для переговорів, то я думаю, що не тільки Манчестер Сіті, а й багато інших клубів світу хотіли б підписати цього гравця. Ми не виняток. Але все залежить від Тоттенхема. Його випадок відрізняється від Гріліша. У контракті Джека була опція викупу. Тут ситуація інша.

Харрі Кейн – винятковий, видатний нападник, в цьому немає ніяких сумнівів. Звичайно, ми зацікавлені. Але він гравець Тоттенхема, і якщо вони не хочуть вести переговори, говорити більше нема про що. Якщо вони готові, то ми постараємося", – цитує Гвардіолу Goal.

Чинний контракт Тоттенхема з Кейном розрахований до літа 2024-го. Портал transfermarkt оцінює гравця у 120 млн євро.

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