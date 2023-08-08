Нещодавно з'явилась інформація, що нападник збірної Бразилії планує покинути ПСЖ. Батько Неймара розповів, що ЗМІ перебільшують.

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"Я не можу підтвердити новину, якої не було. L'Equipe – це L'Efake. Інформація звідкись береться, спробуймо зрозуміти намір", – цитує Неймара-старшого RMC Sport.

Контракт бразильця з ПСЖ діє до 2025 року. В Парижі він отримує зарплатню у розмірі 30 мільйонів євро. Неймар хоче повернутися в Барселону, однак каталонці не можуть наразі дозволити собі такий дорогий трансфер.

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