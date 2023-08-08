"L'Equipe – это L'Efake": отец Неймара раскритиковал СМИ за распространение слухов вокруг будущего сына в ПСЖ
12:16 - Читати українською
Отец звезды ПСЖ Неймара не подтвердил намерение сына покинуть Париж.
Недавно появилась информация, что нападающий сборной Бразилии планирует покинуть ПСЖ. Отец Неймара рассказал, что СМИ преувеличивают.
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"Я не могу подтвердить новость, которой не было. L'Equipe – это L'Efake. Информация откуда-то берется, попробуем понять намерение", – цитирует Неймара-старшего. RMC Sport.
Контракт бразильца с ПСЖ действует до 2025 года. В Париже он получает заработную плату в размере 30 миллионов евро. Неймар хочет вернуться в Барселону, однако каталонцы не могут позволить себе столь дорогой трансфер.
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