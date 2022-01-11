"Минай поки ще не розрахувався, у мене контракт до літа, чекаю на дзвінок. А хлопцям усе, що обіцяли, все виплатили, там усе гаразд. Пропозицію щодо співпраці? Поки що ні. Хотілося б далі продовжувати працювати, так що розгляну будь-які варіанти, але вже побув у цій шкурі два місяці.

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При цьому досвіду набрався як, напевно, за 20 років. А найголовніше – електричний стілець був такий, що й ворогу не побажаєш. Зате дуже пізнавально та цікаво. І люди у клубі працюють дуже порядні, і могли б ми разом працювати далі. Але така доля", – розповів Леонов у інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, 54-річний фахівець очолив команду у жовтні, замінивши на посту Василя Кобіна. Під керівництвом Леонова команда провела 9 матчів, з яких 4 завершились мировими, а ще 5 – поразками.

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