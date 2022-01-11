"Минай пока еще не рассчитался, у меня контракт до лета, жду звонка. А ребятам все, что обещали, все выплатили, там все хорошо. Предложения о сотрудничестве? Пока еще нет. Хотелось бы дальше продолжать работать, так что рассмотрю любые варианты, но уже побывал в этой шкуре два месяца.

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При этом опыта набрался как, наверное, за 20 лет. А самое главное – электрический стул был такой, что и врагу не пожелаешь. Зато очень познавательно и интересно. И люди в клубе работают очень порядочные, и могли бы мы вместе работать дальше. Но такова судьба", – рассказал Леонов в интервью Footboom.

Напомним, 54-летний специалист возглавил команду в октябре, заменив на посту Василия Кобина. Под руководством Леонова команда провела 9 матчей, из которых 4 завершились мировыми, а еще 5 – поражениями.

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