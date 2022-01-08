Ймовірний майбутній наставник Миная Володимир Шаран начебто визначився з гравцями, яких хотів би підписати в закарпатський клуб.

Фахівець вже найближчим часом очолить Минай та має варіанти, як підсилити команду, стверджує Footboom.

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Одним з його асистентів має стати Вадим Чернишенко, який працював з Шараном в Олександрії. Також наставник хоче запросити екс-підопічних Гліба Бухала та Андрія Новікова, які досі виступають за Олександрію.

Додамо, що Бухал, який виступає на позиції центрального захисника, провів лише 3 матчі в цьому сезоні, а Новіков (форвард) – 4. Втім, обидва гравці не відзначались результативними діями.

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