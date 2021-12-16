"ФК Минай щиро дякує за роботу Ігорю Леонова. Вважаємо, що команда на чолі з ним демонструвала хороший футбол і лише доля невезіння призвела до відсутності перемог та більшої кількості очок за цей період.

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У керівництва клубу немає претензій до роботи тренера та саме такого результату. Але нинішня турнірна ситуація потребує відповідних заходів щодо покращення ситуації", – вказано у заяві клубу на офіційному сайті.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Після 18-ти турів УПЛ Минай розташувався у зоні вильоту на 15-й сходинці.

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