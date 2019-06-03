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Леоненко: Я б залишив Хацкевича на посаді головного тренера Динамо

14:55 565 Читать на русском
Леоненко: Я б залишив Хацкевича на посаді головного тренера Динамо
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко висловився про майбутнє наставника Динамо Олександра Хацкевича.

"Я дзвонив Хацкевичу, але не додзвонився. Я б залишив Хацкевича в Динамо. Хоча ми ж не знаємо, Калітвінцев, Михайличенко...

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Я б хотів, щоб свої працювали. До іноземців поки звикнуть... У нас і своїх тренерів багато. У нас фахівців стільки, що куди не плюнь – в тренера потрапиш", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич очолював Динамо протягом двох останніх сезонів. За цей час кияни завоювали лише Суперкубок України-2018.

Зустріч Хацкевича та Суркіса відбудеться 5 червня

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Динамо Динамо Віктор Леоненко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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