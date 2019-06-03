Леоненко: Я б залишив Хацкевича на посаді головного тренера Динамо

Україна — 14:02 490
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Циганков, Мораєс, Вільх'ямссон і ще 5 виконавців претендують на звання найкращого гравця місяця в УПЛ
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Вацко: Не лише Олімпік не отримав атестат на участь в наступному сезоні УПЛУкраїна — 13:23 1643
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Фонсека – про можливість очолити Динамо: Я ніколи не кажу "ніколи"Україна — 10:31 3992
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Динамо та інші українські і закордонні клуби націлились на Вільх'яльмссона, – агентУкраїна — 2 черв 5384
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Неймар викликаний на допит через звинувачення у згвалтуванні – у форварда вилучили телефон, йому загрожує ув'язненняФранція — 2 черв 2484