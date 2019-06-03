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Леоненко: Я бы оставил Хацкевича на посту главного тренера Динамо

14:55 60 Читати українською
Леоненко: Я бы оставил Хацкевича на посту главного тренера Динамо
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко высказался о будущем наставника Динамо Александра Хацкевича.

"Я звонил Хацкевичу, но не дозвонился. Я бы оставил Хацкевича в Динамо. Хотя мы же не знаем, Калитвинцев, Михайличенко...

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Я бы хотел, чтобы свои работали. К иностранцам пока привыкнут... У нас и своих тренеров много. У нас специалистов столько, что куда ни плюнь – в тренера попадешь", – сказал Леоненко.

Напомним, Александр Хацкевич возглавлял Динамо в течение двух последних сезонов. За это время киевляне завоевали лишь Суперкубок Украины-2018.

Встреча Хацкевича и Суркиса состоится 5 июня

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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