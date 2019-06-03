Леоненко: Я бы оставил Хацкевича на посту главного тренера Динамо

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко высказался о будущем наставника Динамо Александра Хацкевича.

"Я звонил Хацкевичу, но не дозвонился. Я бы оставил Хацкевича в Динамо. Хотя мы же не знаем, Калитвинцев, Михайличенко...

Вернидуб: Динамо не найдет тренера лучше, чем Хацкевич

Я бы хотел, чтобы свои работали. К иностранцам пока привыкнут... У нас и своих тренеров много. У нас специалистов столько, что куда ни плюнь – в тренера попадешь", – сказал Леоненко.

Напомним, Александр Хацкевич возглавлял Динамо в течение двух последних сезонов. За это время киевляне завоевали лишь Суперкубок Украины-2018.

Встреча Хацкевича и Суркиса состоится 5 июня