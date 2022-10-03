У підопічних Ігора Йовічевіча буде потужна підтримка на матчі проти іспанської команди.

Шахтар за два дні реалізував практично всі квитки на домашній матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала. До слова, стадіон Війська Польського у Варшаві, де й відбудеться поєдинок, розрахований на 31 тисячу глядачів.

Анчелотті оцінив шанси Луніна зіграти проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

Станом на десяту ранку понеділка (3 жовтня) на сайті tickets.shakhtar.com залишалось 388 квитків. Цікаво, що вартість перепусток не відлякала бажаючих подивитись на дуель "гірників" з чинним переможцем Ліги чемпіонів – у порівнянні з матчем проти Селтіка ціни зросли більш ніж удвічі (400 злотих проти 195 злотих).

Нагадаємо, поєдинок проти Реала відбудеться 11 жовтня. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F з 4 очками другими, відстаючи від мадридців на 2 пункти.

Шахтар забив 6 голів Металісту й повернувся на вершину УПЛ – хет-трик Сікана, у Мудрика три асисти і промах з пенальті