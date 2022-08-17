"Щодо лідерів... Таких в Динамо взагалі немає вже давно. А так будь-хто може витягнути гру, але це після стандарту, забив – ось тобі й витягнув, а там відбилися.

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Динамо не мало жодного матчу, щоб хтось виділявся або прочитав гру. Це тому, що рятував Бущан. Знаєте чому у нас ніхто не росте? Тому що немає лідера! У Бєсєдіна неможливо навчитися, Циганков – то грає, то травмований. І так на всіх позиціях.

Я вважаю, що Буяльський найнебезпечніший гравець в Динамо. Шапаренко, як і багато динамівців, мені поки не подобається. У нас Бущан був найкращий у чотирьох іграх! Про що говорити?", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Бенфіка відбудеться у середу, 17 серпня, о 22:00 за київським часом в польській Лодзі. Матч-відповідь – 23 серпня. Переможець вийде у груповий турнір ЛЧ, а команда, що програє, продовжить євросезон у Лізі Європи.

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