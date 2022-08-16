"Букмекери навіть не дивують моїх котів. По-перше, Бенфіка майстровіший і серйозніший клуб. А по-друге, чемпіонат Португалії не можна порівнювати із нашим чемпіонатом. Чому Бенфіка має більше шансів? Порахуйте, скільки ми за чотири матчі створили моменти – кілька шансів у екстра-таймах. Ще порахуйте, скільки Бєсєдін створив моментів – один удар з Фенербахче.

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Нам допоможе лише фарт, – якщо хтось із захисників Бенфіки привезе чи начудить воротар, або помилиться суддя. Випадково можна обіграти будь-кого. Раптом знову чиєсь коліно врятує. Після першої гри можна буде прогнозувати, що буде у другій. Якщо когось вилучать у Бенфіки і тут же пенальті, а потім ще когось вилучать, тоді, можливо, буде якась перевага. Коли вилучили гравця Фенербахче, ми навіть тоді, по суті, не мали переваги. Про Штурм чомусь усі теж забули, коли могли вигнати Кендзьору на початку гри, а на 63-й хвилині – Попова. А про порятунок Бущаном я взагалі промовчу. Це проблеми оборони та фарту, але фарт може закінчитись – Бущан може і не врятувати.

Перевага всіх португальських грандів у тому, що вони мало пропускають. У нас також можуть мало пропускати, але героями стають воротарі. Я вважаю, що перевагу завжди має технічна команда. А португальці та бразильці – це практично одне й те саме.

Напад – це завжди відпочинок для захисту. А у нас оборона не відпочиває. Я не збираюся нічого поганого говорити про Бєсєдіна. Він робить об'єм, але ТТД у нього маленька! Виходить, що він легкоатлет – вийшов та побігав. Нах*р він потрібний це обсяг, якщо не віддаєш і не забиваєш голи?! Тренер може підготувати, але завжди вирішують на полі футболісти. Тренер не зробить моментів за тебе. Я завжди намагаюся вбити в голову гравцям атаки, що у них мають бути щонайменше два-три моменти.

У мене все просто. Виграють – герої, щоправда, другу гру треба буде або унічию зіграти, або щось таке. Програють – ну це ж Бенфіка, вона сильніша. Відмазка готова. А зараз ще модно казати: порахуйте, скільки там коштують гравці. Але гроші не завжди грають у футбол, чому підтвердження матчу Брентфорд – Манчестер Юнайтед (4:0). Плюс ще буде залізна відмазка, що ми не граємо вдома та Бенфіка сильніша", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

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