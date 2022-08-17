"Относительно лидеров... Таких в Динамо вообще нет уже давно. А так кто-нибудь может вытянуть игру, но это после стандарта, забил – вот тебе и вытащил, а там отбились.

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У Динамо не было ни одного матча, чтобы кто-то выделялся или прочитал игру. Это потому, что спасал Бущан. Знаете, почему у нас никто не растет? Потому что нет лидера! У Беседина нереально научиться, Цыганков – то играет, то травмирован. И так по всем позициям.

Я считаю, что Буяльский самый опасный игрок в Динамо. Шапаренко, как и многие динамовцы, мне пока не нравится. У нас Бущан был лучший в четырех играх! О чем говорить?", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, поединок Динамо – Бенфика состоится в среду, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени в польской Лодзе. Ответный матч – 23 августа. Победитель выйдет в групповой турнир ЛЧ, а проигравшая команда продолжит евросезон в Лиге Европы.

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