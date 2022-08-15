Київське Динамо позмагається з лісабонською Бенфікою за путівку до групового етапу Ліги чемпіонів. Який прогноз букмекерів на першу гру команд, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Бенфіка стартує у середу, 17 серпня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка відбудеться у польській Лодзі. Кияни пробилися до вирішального раунду кваліфікації ЛЧ, здолавши Фенербахче і Штурм.

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Динамо двічі зустрічалося з Бенфікою у минулому розіграші ЛЧ. Вдома підопічні Луческу розписали з португальцями суху нічию, а гостьовий матч команд завершився впевненою перемогою "орлів" (2:0). Один з м'ячів до свого активу записав форвард збірної України Роман Яремчук. Зрештою, Бенфіка вийшла з групи, залишивши позаду Динамо і Барселону.

Динамо – Бенфіка: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Команда Рогера Шмідта розпочала сезон з чотирьох перемог поспіль, забиваючи в середньому 3 м'ячі за гру. У 3-му відбірковому раунді ЛЧ "орли" познущалися над Мітьюлландом. Тож саме лісабонці є беззаперечними фаворитами протистояння з Динамо, на думку букмекерів.

Фахівці з британської контори William Hill оцінюють виїзну перемогу Бенфіки коефіцієнтом 1.67. Натомість потенційний успіх Динамо дозволить збільшити виграш аж у 5 разів (5.00). На нічию ставлять 3.70. Сухого поєдинку, схоже, очікувати не потрібно: коефіцієнт на стандартний тотал менше 1.5 становить 3.00, аналогічний тотал більше – 1.36.

Bwin оперує схожими цифрами. У номінально домашній тріумф киян вірять не охоче – 4.80. Тоді як перемога Бенфіки майже не викликає сумнівів – 1.72. Цінник нічиєї – 3.75. На прохід далі за сумою двох матчів у "біло-синіх" ще менше шансів – коефіцієнт 6.00 проти 1.10. Найімовірніший підсумок польського матчу, за версією фахівців, мінімальна звитяга гостей 1:0 (6.50).

Нагадаємо, що невдаха протистояння виступатиме у груповому етапі Ліги Європи.

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