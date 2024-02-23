"Футбол 24" аналізує матч-відповідь Марсель – Шахтар (3:1) у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Донецький Шахтар не зумів пробитися до наступного раунду Ліги Європи, у матчі-відповіді поступившись Марселю на Велодромі. Попри яскравий старт і відкриття рахунку Судаковим з пенальті, низка жахливих помилок у захисті призвела до трьох пропущених голів.

Що завадило "найкращій команді в історії Шахтаря" пройти кризовий Марсель з новим тренером – розбираємось у свіжому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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