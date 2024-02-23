Шахтар майже збудував "найкращу команду в історії": Судаков сяятиме в Україні, але тренер і деякі зірки під загрозою
20:34 - Читать на русском
"Футбол 24" аналізує матч-відповідь Марсель – Шахтар (3:1) у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.
завершено
74’ Ісмаїла Сарр
Георгій Судаков 12’
12’ Георгій Судаков
74’ Ісмаїла Сарр
Донецький Шахтар не зумів пробитися до наступного раунду Ліги Європи, у матчі-відповіді поступившись Марселю на Велодромі. Попри яскравий старт і відкриття рахунку Судаковим з пенальті, низка жахливих помилок у захисті призвела до трьох пропущених голів.
Що завадило "найкращій команді в історії Шахтаря" пройти кризовий Марсель з новим тренером – розбираємось у свіжому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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