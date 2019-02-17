Леоненко: Соль пропав у грі з Олімпіакосом, Шапаренко більше думав про зачіску

Футбольний експерт Віктор Леоненко прокоментував нічию Динамо з Олімпіакосом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Про перший тайм краще не говорити. На Буяльському могли дати пенальті. Як можна грати, коли у тебе один удар по воротах? Соль пропав, Шапаренко більше думав про зачіску, а Циганков дав свічку, після якої забили.

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Мене нічого не здивувало в складі Динамо. Під час першого пропущеного м'яча захисники Динамо повинні були стояти в центрі штрафного, а не бігти до воріт. Бурда зіграв з зазором, і гравець Олімпіакоса вже розстрілював Бойка.

Якщо атака грає майже без моментів, то навантаження йде на оборону. Тому і стільки помилок. Єдина відмазка Соля – слабка гра групи атаки. Перший гол кияни вигризли. Кендзьора молодець, але забитий м'яч випадковий. У Динамо ті ж проблеми, але воно повинно і зобов'язано проходити далі. Порадував другий тайм. Сподіваюся, що в Києві прийдуть уболівальники", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

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