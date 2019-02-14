Олімпіакос – Динамо: господарі виграли перший тайм, кияни реалізували свою єдину нагоду

Динамо зустрічається з Олімпіакосом в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19. 1/16 фіналу, перший матч

Олімпіакос – Динамо – 2:1 (LIVE)

Гол: Хассан, 9, Діаш, 40 – Буяльський, 27

Матч, як і онлайн-трансляція Олімпіакос – Динамо на "Футбол 24" розпочався о 19:55. Цей поєдинок став для команди Олександра Хацкевича першим офіційним у 2019 році, тоді як греки провели вже 6 матчів у чемпіонаті та 3 – в Кубку. У цих поєдинках підопічні Педру Мартінша здобули 6 перемог, двічі зіграли внічию та поступились ПАОКу – головному конкуренту в боротьбі за чемпіонство.

Олімпіакос – Динамо – відео голів

Олександр Хацкевич виставив доволі прогнозований стартовий склад. Замість травмованого Тамаша Кадара в основі вийшов Артем Шабанов. Новачок Фран Соль також розпочав матч з перших хвилин, тоді як найкращий бомбардир команди на зборах Назарій Русин залишився на лаві запасних. Таким чином іспанець дебютував за Динамо в офіційному матчі. Тріо центрхавів склали Микола Шапаренко, Віталій Буяльський та Володимир Шепелєв.

Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Головна зірка Олімпіакоса Костас Фортуніс все ж вийшов у старті своєї команди попри певні проблеми зі здоров'ям – його участь у поєдинку була під сумнівом.

Вже на 2-й хвилині Кендзьора сильно прострілив у штрафний майданчик – Жозе Са забрав м'яч. Перші хвилини запам'ятались доволі сумбурною грою у виконанні обох команд без особливих нагод для взяття воріт.

Перший момент у матчі завершився голом. Фортуніс вигриз м'яч після довгої передачі у штрафний майданчик Бойка та скинув на Хассана, який ударом у дальній кут відкрив рахунок у матчі.

Пропущений гол дещо шокував "біло-синіх". Кияни відповіли подачею Циганкова зі штрафного, яка нічим особливим не завершилась. Непомітними були Соль та Вербіч, а центральні півзахисники Динамо програвали боротьбу своїм опонентам.

На 19-й хвилині Фортуніс перехопив м'яч після передачі Кендзьори назад і вискочив віч-на-віч з Бойком. Лідер греків обіграв голкіпера та пробив по порожніх воротах – м'яч влучив у стійку та залишив межі поля. Відверто пощастило "динамівцям" – рахунок повинен був ставати 0:2.

Після цього Бойко парирував небезпечний дальній удар Діаша. Біля протилежних воріт Буяльський впав у штрафному Олімпіакоса – Крейг Поусон не відреагував, хоча момент виглядав доволі суперечливо.

Проте Динамо все ж відповіло результативним ударом. Томаш Кендзьора наздогнав м'яч після довгої передачі та у підкаті прострілив на Буяльського. Віталій ударом в дотик влучив у дальній верхній кут. Є такий важливий гол на виїзді!

Втім, Олімпіакос вийшов уперед ще в першому таймі. Циганков виніс м'яч подалі, проте його підхопив Жіл Діаш і гарматним ударом з-за меж штрафного вивів свою команду вперед.

Перший тайм завершився з рахунком 2:1 – доволі сприятливий результат для Динамо, враховуючи перебіг подій на полі. Фран Соль не отримував м'яч від партнерів, виглядаючи інороднім тілом у команді. Кияни реалізували свою єдину нагоду.