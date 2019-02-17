Леоненко: Соль пропал в игре с Олимпиакосом, Шапаренко больше думал о прическе

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ничью Динамо с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"О первом тайме лучше не говорить. На Буяльском могли дать пенальти. Как можно играть, когда у тебя один удар по воротам? Соль пропал, Шапаренко больше думал о прическе, а Цыганков дал свечу, после которой забили.

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Меня ничего не удивило в составе Динамо. При первом пропущенном мяче защитники Динамо должны были стоять в центре штрафной, а не бежать к воротам. Бурда сыграл с зазором, и игрок Олимпиакоса уже расстреливал Бойко.

Если атака играет почти без моментов, то нагрузка идет на оборону. Поэтому и столько ошибок. Единственная отмазка Соля – слабая игра группы атаки. Первый гол киевляне выгрызли. Кендзера молодец, но забитый мяч случайный. У Динамо те же проблемы, но оно должно и обязано проходить дальше. Порадовал второй тайм. Надеюсь, что в Киеве придут болельщики", – сказал Леоненко в эфире программы Великий Футбол.

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