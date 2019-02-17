toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Леоненко: Соль пропал в игре с Олимпиакосом, Шапаренко больше думал о прическе

23:12 36 Читати українською
Леоненко: Соль пропал в игре с Олимпиакосом, Шапаренко больше думал о прическе
Виктор Леоненко / соцсети

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ничью Динамо с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"О первом тайме лучше не говорить. На Буяльском могли дать пенальти. Как можно играть, когда у тебя один удар по воротам? Соль пропал, Шапаренко больше думал о прическе, а Цыганков дал свечу, после которой забили.

Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо

Меня ничего не удивило в составе Динамо. При первом пропущенном мяче защитники Динамо должны были стоять в центре штрафной, а не бежать к воротам. Бурда сыграл с зазором, и игрок Олимпиакоса уже расстреливал Бойко.

Если атака играет почти без моментов, то нагрузка идет на оборону. Поэтому и столько ошибок. Единственная отмазка Соля – слабая игра группы атаки. Первый гол киевляне выгрызли. Кендзера молодец, но забитый мяч случайный. У Динамо те же проблемы, но оно должно и обязано проходить дальше. Порадовал второй тайм. Надеюсь, что в Киеве придут болельщики", – сказал Леоненко в эфире программы Великий Футбол.

Олимпиакос – Динамо: идеальный результат при посредственный игре, инертный Соль и повторение истории

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Олимпиакос - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Лига Европы Виктор Леоненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
48
мин
Челси
21:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук