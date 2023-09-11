Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко знову дав свою "експертну" оцінку поєдинку між Україною та Англією (1:1) в рамках відбору на Євро-2024.

"Мудрик загубився. Так само він грає і в Челсі, тільки лондонці іноді контролюють м'яч на відміну від нашої команди. Він намагався обігнати всіх з м'ячем, зрештою його втрачав, а потім ще й ногу звело. Хоч би не травма була.

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Я вам показую, хто такий Зінченко. У середині поля люди пахають, вмирають, зубами вигризають м'яч, а він грає на чистих м'ячах. Гол забив – молодець, але ж треба відпрацьовувати. Я вже брак не беру до уваги, але в нього три підбирання та нуль відборів! Відпрацьовували усі, окрім одного хлопця.

Яку гру я маю розбирати? Ми фортецю збудували, от і все – одна атака за 94 хвилини! Дякую Циганкову та Коноплі за класну атаку. Решту часу ми відбивалися", – сказав Леоненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Зінченко став автором забитого гола і був визнаний вболівальниками "Левом матчу".

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