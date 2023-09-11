Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко снова дал свою "экспертную" оценку поединку между Украиной и Англией (1:1) в рамках отбора на Евро-2024.

"Мудрик потерялся. Так же он играет и в Челси, только лондонцы иногда контролируют мяч в отличие от нашей команды. Он пытался обогнать всех с мячом, в конце концов его терял, а потом еще и ногу свело. Хоть бы не травма была.

Сабо: Цыганков в матче с Англией был слабенький, а Мудрик – стоит, как столбик

Я вам показываю, кто такой Зинченко. В середине поля люди пашут, умирают, зубами выгрызают мяч, а он играет на чистых мячах. Гол забил – молодец, но ведь надо отрабатывать. Я уже брак не беру во внимание, но у него три подбора и ноль отборов! Отрабатывали все, кроме одного парня.

Какую игру я должен разбирать? Мы крепость построили, вот и все – одна атака за 94 минуты! Спасибо Цыганкову и Конопле за классную атаку. Остальное время мы отбивались", – сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, Зинченко стал автором забитого гола и был признан болельщиками "Львом матча".

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною