"Нічиєї збірна України досягла завдяки колосальній ігровій дисципліні на полі. Як у середній ланці, так і у захисті. Наші футболісти страхували один одного, та й голкіпер зіграв здорово.

"Велика повага українським захисникам": Меддісон залишився задоволений нічиєю з командою Реброва

Вони зробили все, що могли, і я не бачив у англійців по-справжньому стовідсоткових гольових моментів. Наші футболісти – молодці, заробили одне очко, яке багато вартує.

Циганков у вроцлавському матчі був слабенький. Щось особливе впродовж усієї гри, окрім участі у гольовій комбінації, він зробив? Ні. Можливо це пояснюється тим, що у чемпіонаті Іспанії щоматчу викладається за Жирону і витратив чимало сил.

А Мудрик – то взагалі! Де його швидкість? У першому таймі він стояв, і лише один чи два рази м'яча отримав. А треба ж бо самому його шукати! Візьми, йди в середину, попроси сюди, потім назад – і зроби ривок вперед. Потім зупинись, знову відскоч назад і дістань цей м'яч. Але ні – він стоїть, наче стовпчик.

Мудрик не буде грати! Так, у нього є швидкість, але що – будемо стометрівку бігати? От згадайте епізод, який трапився хвилин за п'ять до кінця матчу. Дали йому м'яч на вільний простір, він помчав – і… захисник його накрив. А було б правильніше Мудрику зробити по-іншому: зупинитись, стартувати, рвонути вправо, потім – вліво. Зробити так, щоб цей оборонець не зміг з ним впоратись. А наш гравець тікав-тікав, поки не впав.

А Яремчук?! Він, щоправда, не в формі, адже тривалий час не мав ігрової практики. Тому я навіть не знаю, чому Сергій Ребров його поставив у старті", – сказав Сабо у коментарі UA-Футбол.

Мудрик в Instagram і Мудрик на полі: можливо, найкраща Україна за 4 роки, арбітр – наш, вирок від екс-жони Шовковського