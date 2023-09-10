Стало відомо, кого з гравців "синьо-жовтих" визнали найкращим у поєдинку відбору на Євро-2024.

Нагороду "Лев матчу" здобув півзахисник Олександр Зінченко, повідомляє прес-служба УАФ.

Зінченко увійшов у топ-10 бомбардирів збірної України

Легіонер Арсенала вийшов в основі і провів на полі 76 хвилин. В середині першого тайму Олександр вивів Україну вперед, влучно замкнувши передачу від Коноплі.

У голосуванні за "Лева матчу" Зінченко набрав 36% голосів, обійшовши одразу шістьох своїх партнерів. Зокрема, за нагороду також боролись: Юхим Конопля (31%), Георгій Бущан (11%), Віталій Миколенко (3%), Ілля Забарний (3%), Георгій Судаков (1%) та Микола Матвієнко (1%).

До слова, для Зінченка цей "Лев матчу" став вже п'ятим таким у збірній.

Нагадаємо, збірна України у Вроцлаві розписала бойову нічию з Англією (1:1) і закріпилась на другій сходинці групи С (7 очок).

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