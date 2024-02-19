"Я не хочу нічого відповідати Реброву, тому що він образливий, він на мене потім ще поразку від Боснії повісить.

"Та ви заїб...": у Вацка під час матчу Бундесліги ледь не здали нерви – курйозне відео дня

У нас же люблять перекладати на когось відповідальність. Хоча я вважаю, що Україна пройде цю команду, ми сильніші.

Який я блогер, що він мене ставить в один ряд із Вацком і Цигаником?! Я колишній футболіст, який може дати інтерв'ю, та й то рідко", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, нещодавно Ребров, відповідаючи на запитання журналіста про вплив на інститут збірних людей, які навчалися на платформі PASS Гліба Платова, сказав, що "не повинен коментувати висловлювання всіх блогерів – Леоненка, Вацка, Циганика".

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство