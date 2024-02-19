"Я не хочу ничего отвечать Реброву, потому что он обидчивый, он на меня потом еще поражение от Боснии повесит.

"Да вы заеб...": у Вацко во время матча Бундеслиги едва не сдали нервы – курьезное видео дня

У нас же любят перекладывать на кого-то ответственность. Хотя я считаю, что Украина пройдет эту команду, мы сильнее.

Какой я блогер, что он меня ставит в один ряд с Вацко и Цыганыком?! Я бывший футболист, который может дать интервью, да и то редко", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, недавно Ребров, отвечая на вопрос журналиста о влиянии на институт сборных людей, которые учились на платформе PASS Глеба Платова, сказал, что "не должен комментировать высказывания всех блогеров – Леоненко, Вацко, Цыганыка".

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство