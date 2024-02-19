Леоненко обиделся на Реброва за сравнение с Вацко и Цыганыком: "Он потом на меня поражение от Боснии повесит"
Экс-форвард Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко остался недоволен высказыванием наставника "сине-желтых" Сергея Реброва в свою сторону.
"Я не хочу ничего отвечать Реброву, потому что он обидчивый, он на меня потом еще поражение от Боснии повесит.
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У нас же любят перекладывать на кого-то ответственность. Хотя я считаю, что Украина пройдет эту команду, мы сильнее.
Какой я блогер, что он меня ставит в один ряд с Вацко и Цыганыком?! Я бывший футболист, который может дать интервью, да и то редко", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.
Напомним, недавно Ребров, отвечая на вопрос журналиста о влиянии на институт сборных людей, которые учились на платформе PASS Глеба Платова, сказал, что "не должен комментировать высказывания всех блогеров – Леоненко, Вацко, Цыганыка".
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