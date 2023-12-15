"Климчук забивний і не жадібний, що мені завжди подобалося. Кожушко – у нього є швидкість, і він добре почувається в команді. Напевно, Вернидуб у нього повірив, і він відчув це. Радує, що Кожушко знайшов свою команду.

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Чому я не включив Ваната? Для мене він більш дерев'яний, ніж Кожушко. Філіппов поки теж не тягне на найкращого. Він не був найкращим бомбардиром сезону і взагалі давно багато не забивав", – сказав Леоненко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, після першої частини УПЛ перегони бомбардирів очолює Олег Кожушко, маючи в своєму активі сім забитих м'ячів, точно таку ж кількість має і Владислав Ванат. У Юрія Климчука п'ять точних ударів.

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