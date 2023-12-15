"Климчук забивной и не жадный, что мне всегда нравилось. Кожушко – у него есть скорость, и он хорошо чувствует себя в команде. Наверное, Вернидуб в него поверил, и он почувствовал это. Радует, что Кожушко нашел свою команду.

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Почему я не включил Ваната? Для меня он более деревянный, чем Кожушко. Филиппов пока тоже не тянет на лучшего. Он не был лучшим бомбардиром сезона и вообще давно многое не забивал", – сказал Леоненко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, после первой части УПЛ гонки бомбардиров возглавляет Олег Кожушко, имея в своем активе семь забитых мячей, точно такое же количество имеет и Владислав Ванат. У Юрия Климчука пять точных ударов.

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