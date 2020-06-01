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Леоненко: Не встигло Динамо "обмити" гол, як Марлос забив у відповідь

12:05 1938 Читать на русском
Леоненко: Не встигло Динамо "обмити" гол, як Марлос забив у відповідь
Шахтар – Динамо – 3:1 / ФК Шахтар

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко прокоментував поєдинок 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Кияни бігли вперед. І молодець Марлос. Не встигло Динамо обмити гол, як Марлос забив у відповідь. До 39 хвилини Динамо грало нормально. А в другому таймі Маркос Антоніо вийшов замість Коваленка та налагодив гру Шахтаря.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

А Динамо завжди грає на контратаках, їм було незвично грати першим номером. Після пропущених голів Динамо просто зупинилося. Вважаю, що гол Сидорчука скасували правильно. Попов порушив правила проти Степаненка", – поділився Леоненко в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо (3:1). Одним з героїв поєдинку став Марлос, який записав до свого активу дубль.

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Денис Попов Денис Попов Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко Марлос Марлос Маркос Антоніо Маркос Антоніо Віктор Леоненко
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