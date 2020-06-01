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Леоненко: Не успело Динамо "обмыть" гол, как Марлос забил в ответ

12:12 51 Читати українською
Леоненко: Не успело Динамо "обмыть" гол, как Марлос забил в ответ
Шахтер – Динамо – 3:1 / ФК Шахтер

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко прокомментировал поединок 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Киевляне бежали вперед. И молодец Марлос. Не успело Динамо обмыть гол, как Марлос забил в ответ. До 39 минуты Динамо играло нормально. А во втором тайме Маркос Антонио вышел вместо Коваленко и наладил игру Шахтера.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

А Динамо всегда играет на контратаках, им было непривычно играть первым номером. После пропущенных голов Динамо просто остановилось. Считаю, что гол Сидорчука отменили правильно. Попов нарушил правила против Степаненко", – поделился Леоненко в эфире Великого Футбола.

Напомним, Шахтер одержал волевую победу над Динамо (3:1). Одним из героев поединка стал Марлос, записавший в свой актив дубль.

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