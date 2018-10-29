Леоненко: Не бачу сенсації у перемозі Львова над Динамо

Колишній гравець Динамо, а нині експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко прокоментував поразку киян у матчі 13-го туру УПЛ проти Львова.

"Не згоден з Бакаловим, який сказав, що його команді пощастило. У чому пощастило Львову? У Динамо був даремний контроль м'яча, а у Львова були два моменти.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Шабанов в ситуації з пропущеним м'ячем навіть не встиг наздогнати Тейлора. Для мене немає сенсації. Була б сенсація, якби у Динамо були моменти", – сказав Леоненко в ефірі Футбол 1.