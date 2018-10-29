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Леоненко: Не бачу сенсації у перемозі Львова над Динамо

14:45 1746 Читать на русском
Леоненко: Не бачу сенсації у перемозі Львова над Динамо
Динамо – Львів – 0:1

Колишній гравець Динамо, а нині експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко прокоментував поразку киян у матчі 13-го туру УПЛ проти Львова.

"Не згоден з Бакаловим, який сказав, що його команді пощастило. У чому пощастило Львову? У Динамо був даремний контроль м'яча, а у Львова були два моменти.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Шабанов в ситуації з пропущеним м'ячем навіть не встиг наздогнати Тейлора. Для мене немає сенсації. Була б сенсація, якби у Динамо були моменти", – сказав Леоненко в ефірі Футбол 1.

Україна13 тур

Динамо - Львів: Неділя 28 жовтня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Львів
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Теги
Львів Львів Динамо - Львів Динамо Динамо Віктор Леоненко
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