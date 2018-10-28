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Бакалов – про перемогу Львова над Динамо: Хтось назве це антифутболом, але результат є і план спрацював

19:56 1460 Читать на русском
Бакалов – про перемогу Львова над Динамо: Хтось назве це антифутболом, але результат є і план спрацював
Юрій Бакалов / Фото ФК Львів

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов зазначив, що команда грала з Динамо, виходячи зі своїх можливостей, і головним є досягнутий результат.

"Говорити багато не потрібно, ви все чудово бачили. Був певний план на гру. Ми виходили з того, з ким граємо, і власних ресурсів. Хоча я не хочу, звичайно, ображати своїх гравців.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Хтось, можливо, назве цю гру антифутболом, але позитивний результат є, отже наш план спрацював. Але комусь це, звичайно, може не подобатися.

Чи стрибнули ми вище голови? Напевно, можна так сказати. Також треба визнати, що везіння було на нашому боці. Але його теж треба заслужити.

Динамо сенсаційно програло Львову

Динамо мало повну перевагу, тут нема що приховувати. Ми намагалися грати від оборони. Хтось скаже, що це автобус, один, два, три автобуси, але це така справа. Ми створили певні проблеми Динамо, хоча знову ж таки, вдача була на нашому боці", – сказав Бакалов на прес-конференції після матчу з Динамо.

Джерело: Футбол 24
Україна13 тур

Динамо - Львів: Неділя 28 жовтня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Львів
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Динамо Динамо Динамо - Львів Львів Львів Юрій Бакалов
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