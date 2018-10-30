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Леоненко: Не вижу сенсации в победе Львова над Динамо

29 октября 14:45 297 Читати українською
Леоненко: Не вижу сенсации в победе Львова над Динамо
Динамо – Львов – 0:1

Бывший игрок Динамо, а ныне эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян в матче 13-го тура УПЛ против Львова.

"Не согласен с Бакаловым, который сказал, что его команде повезло. В чем повезло Львову? У Динамо был бесполезен контроль мяча, а у Львова были два момента.

Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Шабанов в ситуации с пропущенным мячом даже не успел догнать Тейлора. Для меня нет сенсации. Была бы сенсация, если бы у Динамо были моменты", – сказал Леоненко в эфире Футбол 1.

Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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Львов Львов Динамо Киев - Львов Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко
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