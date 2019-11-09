Леоненко: Люди ще дотепер думають, що Динамо – суперклуб

Футбольний експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко піддав критиці київське Динамо після матчу 4-го туру Ліги Європи проти Копенгагена.

"Динамо, по ідеї, повинно було обігрувати Копенгаген, але кияни зараз за рівнем така ж команда, як і всі інші. Трохи краще Лугано. Згоден з Хацкевичем у тому, що Динамо – середняк європейського футболу. Хіба ні? Нещодавно вітав Олега Блохіна з днем ​​народження. Кажу йому: "Ти розумієш, люди все ще думають, що київське Динамо – це суперклуб і надворі все ще 1986 рік!".

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З того часу, скільки вже років минуло? Подумаєш, 33 роки. Дотепер це триває. Команда нічого не виграє, а вболівальники живуть її старими заслугами. Тому, Динамо давно вже середняк. "Біло-сині" мучаться у чемпіонаті України. Кого кияни обіграли впевнено? Львів! На хрін їм потрібна ця перемога, якщо капітан команди, по суті, у тренувальному матчі отримав червону картку. Ось про це треба думати, а не про те, що вдесятьох забили два голи. Тепер капітан Динамо не зіграє проти Шахтаря. Це який рівень? Сидорчук сам себе опустив нижче плінтуса двома жовтими картками. У нас Динамо обіграло Львів з рахунком 4:0 і всі кричать "Ура". А це навіть не аматорський клуб, а ще гірше. Тому що там тренерська чехарда", – розповів Леоненко в інтерв’ю Footboom.

"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо