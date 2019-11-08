"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо

Динамо знову зіграло внічию з Копенгагеном в Лізі Європи 2019/20 та втратило шанс вийти на перше місце групи B. Реакція користувачів соцмереж на гру команди Михайличенка – в матеріалі "Футбол 24".
Динамо розійшлося миром з Копенгагеном в 4-му турі Ліги Європи 2019/20. Пропустивши швидкий м'яч, "біло-сині" відігралися в другому таймі завдяки голу Беньяміна Вербіча, який забив у ворота своєї колишньої команди. Підопічні Михайличенка могли зрівнювати рахунок ще в першій половині гри, але Віктор Циганков не реалізував пенальті, призначений за гру рукою.
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Після 4-х турів динамівці набрали 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який очолює турнірну таблицю завдяки кращим додатковим показникам. Мальме має на бал менше – саме зі шведами Динамо проведе наступний матч Ліги Європи, який відбудеться у Швеції 28 листопада.
Думки користувачів соцмереж на такий результат команди Михайличенка розділилися – хтось хвалить киян, а хтось критикує. "Футбол 24" зібрав реакцію на третю поспіль нічию Динамо в Лізі Європи.
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А хтось незадоволений малою кількістю набраних очок у посередній групі.
На завершення – трохи "Брутального футболу".
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