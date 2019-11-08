"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо

Динамо знову зіграло внічию з Копенгагеном в Лізі Європи 2019/20 та втратило шанс вийти на перше місце групи B. Реакція користувачів соцмереж на гру команди Михайличенка – в матеріалі "Футбол 24".

Динамо розійшлося миром з Копенгагеном в 4-му турі Ліги Європи 2019/20. Пропустивши швидкий м'яч, "біло-сині" відігралися в другому таймі завдяки голу Беньяміна Вербіча, який забив у ворота своєї колишньої команди. Підопічні Михайличенка могли зрівнювати рахунок ще в першій половині гри, але Віктор Циганков не реалізував пенальті, призначений за гру рукою.

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Після 4-х турів динамівці набрали 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який очолює турнірну таблицю завдяки кращим додатковим показникам. Мальме має на бал менше – саме зі шведами Динамо проведе наступний матч Ліги Європи, який відбудеться у Швеції 28 листопада.

Думки користувачів соцмереж на такий результат команди Михайличенка розділилися – хтось хвалить киян, а хтось критикує. "Футбол 24" зібрав реакцію на третю поспіль нічию Динамо в Лізі Європи.

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко знайшов цікавий статистичний факт – Динамо повторило "досягнення", яке трималося 12 років.

Востаннє Динамо пропускало у єврокубках у двох матчах з одним суперником у стартові 10 хвилин у 2007 році.



Рома 2:0 Динамо

Динамо 1:4 Рома — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 7, 2019 Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко вважає, що Михайличенко помилився з вибором складу. Крім того, він відзначив кілька помилок Георгія Бущана, який, на думку Тищенка, не зовсім відповідає рівню Динамо. Відомий коментатор Сергій Савелій обурений рішенням арбітра, який зарахував гол Копенгагена попри фол проти Георгія Бущана. Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу Журналіст Руслан Свірін підкреслює, що, на його думку, Михайличенко відверто затягнув із замінами. Втім, він вважає, що кияни все одно вийдуть з цієї групи у плей-офф Ліги Європи.

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик відзначив характер українських клубів – Шахтар, Динамо та Олександрія здобули очки, поступаючись в рахунку.

Такого «вольового» туру в історії українських команд у єврокубках не було ніколи!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) November 7, 2019

Журналіст Кирило Крижановський, який нещодавно став головним редактором офіційного сайту Динамо, оцінив фізичну готовність команди, але відзначив брак ідей в атаці.

Агент В'ячеслав Заховайло віддав належне динамівцям та висловив задоволення стилем гри команди Михайличенка.

Думки пересічних вболівальників традиційно розділилися. Хтось хвалить команду за пристойну гру.

А хтось незадоволений малою кількістю набраних очок у посередній групі.

На завершення – трохи "Брутального футболу".

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