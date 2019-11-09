Леоненко знищив Циганкова після гри у Лізі Європи

Колишній форвард Динамо, а нині експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко каменя на камені не залишив від гри півзахисника київського Динамо Віктора Циганкова.

"Мені звично говорити, що Віктор – не лідер Динамо. Ти можеш не завжди грати добре в чемпіонаті України, але в єврокубках тягнути свою команду повинні справжні лідери. А у нас слово "лідер" – просто назва. Циганков ніде не буде прогресувати, тому що нестабільний. А він вже не молодий.

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Для деяких експертів – у 23 роки, і в 25 років футболісти все ще молоді. У нього погані ігри чергуються з хорошими. Багато "спеціалістів" кажуть, що Циганков коштує 15-20 мільйонів євро. І скільки тепер коштує Віктор після матчу з Копенгагеном? Втім, журналісти напишуть, що він віддав гольову передачу на Вербіча. Влітку ходили чутки щодо пропозиції по Циганкову. Мовляв, за нього давали 20 мільйонів євро. І що? Суркіс багато кого не відпустив. Ігор Михайлович шкодує, що не продав свого часу Мілевського і Хачеріді. Ну і хто тут розумний? На місці Суркіса я б продав Циганкова, тому що він стільки не коштує.

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А для Динамо це звична справа. Якщо хтось робить пропозицію, то клубу все мало і мало. Якщо згадати "свіжі" трансфери, то відпустили в Європу лише Ярмоленка. Всіх інших гравців затримують, щось придумують, в результаті вони залишаються. Хоча, на місці Циганкова я б взагалі нікуди не ліз, бо у зарубіжному чемпіонаті він просто "загине". Маю на увазі, як футболіст", – розповів Леоненко в інтерв’ю Footboom.

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