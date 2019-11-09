Леоненко: Люди еще до сих пор думают, что Динамо – суперклуб

Футбольный эксперт ТК Футбол 1/2 Виктор Леоненко раскритиковал киевское Динамо после матча 4-го тура Лиги Европы против Копенгагена.

"Динамо, по идее, должно было обыгрывать Копенгаген, но киевляне сейчас по уровню такая же команда, как и все остальные. Немного лучше Лугано. Согласен с Хацкевичем в том, что Динамо – середняк европейского футбола. Разве нет? Недавно поздравлял Олега Блохина с днем рождения. Говорю ему: "Ты понимаешь, люди все еще думают, что киевское Динамо – это суперклуб и на дворе все еще 1986 год!».

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С тех пор, сколько лет прошло? Подумаешь, 33 года. До сих пор это продолжается. Команда ничего не выигрывает, а болельщики живут ее старыми заслугами. Поэтому, Динамо давно уже середняк. "Бело-синие" мучаются в чемпионате Украины. Кого киевляне обыграли уверенно? Львов! На хрен им нужна эта победа, если капитан команды, по сути, в тренировочном матче получил красную карточку. Вот об этом надо думать, а не о том, что вдесятером забили два гола. Теперь капитан Динамо не сыграет против Шахтера. Это какой уровень? Сидорчук сам себя опустил ниже плинтуса двумя желтыми карточками. У нас Динамо обыграло Львов со счетом 4:0 и все кричат ​​"Ура". А это даже не любительский клуб, а еще хуже. Потому что там тренерская чехарда", – рассказал Леоненко в интервью Footboom.

"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – Динамо