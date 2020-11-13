"Не знаю, як змінився би матч, якби Ярмоленко реалізував пенальті. Це завжди прикро будь-якому гравцю, який пробиває, коли воротар стрибає в один кут, а ти не потрапляєш в інший. Дуже прикро.

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Мені поляки сподобалися. Я думав, що вони слабші, може, ми просто такі? Якби не Циганков в другому таймі, у нас все дуже сумно було б в атаці.

Про Луніна все передбачувано, причому сварити треба жорстко, я вважаю. Поясню чому: всі ми пам'ятаємо помилку Нещерета в матчі з Шахтарем. Тут біжить Матвієнко, а Лунін хотів показати себе – ось і все. Нудно стало, і ось всі побачили, що вийшло. Не страшно, хоч це і було в товариській грі, але це дуже серйозна помилка. Дві різних помилки, коли воротарі хотіли проявити себе.

Схоже, що на полі тільки один Вітя, як і в 90-х. Сумно навіть те, що дуже проблемно з атакою. Як не розповідай, що це товариський матч, всім даємо грати. Я згоден з Андрієм і буду його підтримувати, але має бути більше розкутості у грі. Я не впевнений, що дуже реально буде з німцями. Нічия буде хорошим результатом", – сказав Леоненко у коментарі Футбол News.

Після поразки від Польщі (0:2) у товариському матчі на збірну України очікують два заключні поєдинки Ліги націй: проти Німеччини 14-го листопада та зі Швейцарією 17-го.

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