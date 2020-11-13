"Не знаю, как повернулся матч, если бы Ярмоленко реализовал пенальти. Это всегда обидно любому пробивающему, когда вратарь прыгает в один угол, а ты не попадаешь в другой. Очень обидно.

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Мне поляки понравились. Я думал, что они послабее, может, мы просто такие? Если бы не Цыганков во втором тайме, у нас все очень печально и грустненько было в атаке.

Про Лунина все предсказуемо, причем ругать надо жестко, я считаю. Объясню почему: все мы помним ошибку Нещерета в матче с Шахтером. Здесь бежит Матвиенко, а Лунин хотел показать себя – вот и все. Скучно стало, и вот все увидели, что получилось. Не страшно, хоть это и было в товарищеской игре, но это очень серьезная ошибка. Две разных ошибки, когда вратари хотели проявить себя.

Похоже, что на поле только один Витя, как и в 90-х. Грустно даже то, что очень проблемно с атакой. Как не рассказывай, что это товарищеский матч, всем даем играть. Я согласен с Андреем и буду его поддерживать, но должно быть больше раскованности. Я не уверен, что очень реально будет с немцами. Ничья будет хорошим результатом", – сказал Леоненко в коментарии Футбол News.

После поражения от Польши (0:2) в товарищеском матче сборную Украины ожидают два заключительных поединка Лиги наций: против Германии 14-го ноября и со Швейцарией 17-го.

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