Леоненко: Красніков сам не знає, чому легіонери Динамо не грають

Футбольний експерт Віктор Леоненко розповів про свою розмову з Євгеном Красніковим.

"Я у Краснікова питав, він теж говорить, що не знає, чому не грають новачки. Кажу: "Навіщо ви купили, якщо вони не грають?"

Суркіс однозначно відповів щодо майбутнього Краснікова у Динамо

Як вони могли посилити команду, якщо не грають? Може, все ще не можуть зрозуміти, як люблять говорити тренери, філософію", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий футбол.