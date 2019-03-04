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Леоненко: Красніков сам не знає, чому легіонери Динамо не грають

08:00 1327 Читать на русском
Леоненко: Красніков сам не знає, чому легіонери Динамо не грають
Віктор Леоненко / ТК Футбол

Футбольний експерт Віктор Леоненко розповів про свою розмову з Євгеном Красніковим.

"Я у Краснікова питав, він теж говорить, що не знає, чому не грають новачки. Кажу: "Навіщо ви купили, якщо вони не грають?"

Суркіс однозначно відповів щодо майбутнього Краснікова у Динамо

Як вони могли посилити команду, якщо не грають? Може, все ще не можуть зрозуміти, як люблять говорити тренери, філософію", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий футбол.

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