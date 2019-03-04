Леоненко: Красников сам не знает, почему легионеры Динамо не играют

Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о своем разговоре с Евгением Красниковым.

"Я у Красникова спрашивал, он тоже говорит, что не знает, почему не играют новички. Говорю: "Зачем вы купили, если они не играют?"

Суркис однозначно ответил относительно будущего Красникова в Динамо

Как они могли усилить команду, если не играют? Может, все еще не могут понять, как любят говорить тренеры, философию", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.