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Леонардо: Мілан не має грошей на купівлю Мілінковіча-Савіча

21:15 79 Читать на русском
Леонардо: Мілан не має грошей на купівлю Мілінковіча-Савіча
Сергєй Мілінковіч-Савіч / Фото: соцмережі

Спортивний директор Мілана Леонардо прокоментував чутки про можливий трансфер хавбека Лаціо Сергєя Мілінковіча-Савіча.

"У зв'язку з ситуацією з фінансовим фейр-плей ми не зможемо придбати топ-півзахисника. Якщо нам вдасться знайти якийсь спосіб і переманити гравця, який принесе команді користь, тоді постараємося це зробити. Але навряд чи це можливо.

Мілінковіч-Савіч – мрія для багатьох команд, але, на жаль, зараз ми не можемо мріяти про гравця, який коштує так багато. Рік тому, коли мене попросили вибрати одного гравця з Серії А, я назвав його прізвище. Він всебічний сучасний півзахисник, але наші фінансові можливості не дозволяють купити його", – цитує Леонардо Football Italia.

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Теги
Трансфери Лаціо Лаціо Мілан Мілан Італія Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч
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