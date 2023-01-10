"Переговори тривають, спортивний менеджмент спілкувався з Лео щодо продовження. Я не знаю, на якому вони етапі.

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Мені здається, що Лео щасливий у Парижі. Потрібно зрозуміти, яка його позиція щодо проєкту нашого клубу. Це питання ми з ним не обговорювали", – цитує Гальтьє RMC Sport.

Нагадаємо, угода Мессі завершиться вже влітку. Найімовірніше, чемпіон світу залишиться у ПСЖ, де чудово проводить поточний сезон (19 матчів, 14 асистів, 12 голів).

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