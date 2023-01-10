"Лео щасливий": Гальтьє – про перемовини Мессі й ПСЖ щодо нового контракту
Головний тренер парижан Крістоф Гальтьє розповів про переговори клубу з Ліонелем Мессі щодо пролонгації співпраці.
"Переговори тривають, спортивний менеджмент спілкувався з Лео щодо продовження. Я не знаю, на якому вони етапі.
Мессі проти Роналду – ПСЖ оголосив дату товариського матчу в Саудівській Аравії
Мені здається, що Лео щасливий у Парижі. Потрібно зрозуміти, яка його позиція щодо проєкту нашого клубу. Це питання ми з ним не обговорювали", – цитує Гальтьє RMC Sport.
Нагадаємо, угода Мессі завершиться вже влітку. Найімовірніше, чемпіон світу залишиться у ПСЖ, де чудово проводить поточний сезон (19 матчів, 14 асистів, 12 голів).
Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією