Паризький клуб запланував невеличке турне в Азію, щоб порадувати своїх прихильників у цьому регіоні.

ПСЖ 18 та 19 січня проведе в Досі та Ер-Ріяді, де візьме участь у низці заходів, які організовують катарські спонсори команди, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

"Мессі кращий": жертва Роналду в Аль-Насрі шокував зізнанням після тренування з португальцем

Зокрема, йдеться про товариський матч у столиці Саудівської Аравії, який відбудеться 19 січня. Суперниками чинних чемпіонів Франції стане команда, яку сформують гравці двох найкращих аравійських клубів – Аль-Хілаля та Аль-Насра.

Очікується, що цей спаринг може стати однією з останніх можливостей побачити Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду в статусі суперників безпосередньо на футбольному полі. Нагадаємо, португалець нещодавно перебрався в Аль-Наср, за який ще не встиг дебютувати.