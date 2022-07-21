"Гравці повинні працювати та розуміти, що більшу частину минулого сезону ми вели битву за виживання. У нас був приголомшливий вечір проти Крістал Пелас і приголомшлива серія. Як тільки вона закінчилася, я дуже швидко залишив її позаду, гравці теж повинні це зробити.

Товариські матчі: Евертон зганьбився, перемоги Арсенала та Манчестер Сіті, драматична поразка Челсі

Якщо ми не хочемо знову опинитися в такій ситуації, футболісти мають бути кращими, і я повинен бути кращими. Для клубу гра з Міннесотою продемонструвала, що нам потрібно робити зі складом. Він повинен бути сильнішим, ніж той, що ми бачили сьогодні ввечері. Гравці у роздягальні мають розуміти, що вони показали дуже погану гру індивідуально та колективно.

Немає жодних сумнівів, що потрібно покращувати атаку. Евертон втратив великого гравця в особі Рішарлісона. Ми бажаємо йому всього найкращого, але наш клуб рухається далі. Ми знаємо, що у нападі є порожнеча, там мало гравців. Крім того, у команді є позиції, які я хочу посилити, і я можу бути чесним у цьому, тому що такий клуб, як Евертон, повинен мати конкурентоспроможний склад", – цитує Лемпарда The Athletic.

Миколенко зірвав овації у матчі проти Арсенала – фанати обурилися жартом про українця, а конкурент Віталія провалився