Товариські матчі: Евертон зганьбився, перемоги Арсенала та Манчестер Сіті, драматична поразка Челсі
Клуби АПЛ продовжують готуватися до нового сезону, граючи товариські поєдинки у США.
Товариські матчі
Манчестер Сіті – Амеріка – 2:1
Голи: Де Брюйне, 30, 45+1 – Мартін, 43
Шарлотт – Челсі – 1:1 (5:3 – по пенальті)
Голи: Ріос, 90+2 (п) – Пулішіч, 30
Орландо – Арсенал – 1:3
Голи: Торрес, 29 – Мартінеллі, 5, Нкетія, 66, Нелсон, 80
Міннесота – Евертон – 4:0
Голи: Рейносо, 18, Тарковскі, 32 (авт), Амарілла, 36, Данладі, 78
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Манчестер Сіті скромно, але впевнено, обіграв Амеріку. Результат зробив дубль Кевіна Де Брюйне, а єдиний гол "містяни" пропустили після помилки Натана Аке, якого не відпустили в Челсі разом з Рахімом Стерлінгом.
Евертон ганебно поступився Міннесоті Юнайтед. У ворота "ірисок" влетіло чотири "сухих" м'ячі. Прямої провини Віталія Миколенка в них немає, а до центральних захисників команди Френка Лемпарда дуже багато запитань.
Челсі драматично поступився Шарлотт. Американці зрівняли рахунок аж у компенсований час, а в серії пенальті фатальним став удар Конора Галлахера. Англієць явно переоцінив свої сили.
Арсенал здобув буденну перемогу над Орландо. Габі Жезус не забив, але допоміг створити другий м'яч своєї команди.