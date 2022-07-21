Клуби АПЛ продовжують готуватися до нового сезону, граючи товариські поєдинки у США.

Товариські матчі

Манчестер Сіті – Амеріка – 2:1

Голи: Де Брюйне, 30, 45+1 – Мартін, 43

Шарлотт – Челсі – 1:1 (5:3 – по пенальті)

Голи: Ріос, 90+2 (п) – Пулішіч, 30

Орландо – Арсенал – 1:3

Голи: Торрес, 29 – Мартінеллі, 5, Нкетія, 66, Нелсон, 80

Міннесота – Евертон – 4:0

Голи: Рейносо, 18, Тарковскі, 32 (авт), Амарілла, 36, Данладі, 78

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Манчестер Сіті скромно, але впевнено, обіграв Амеріку. Результат зробив дубль Кевіна Де Брюйне, а єдиний гол "містяни" пропустили після помилки Натана Аке, якого не відпустили в Челсі разом з Рахімом Стерлінгом.

Евертон ганебно поступився Міннесоті Юнайтед. У ворота "ірисок" влетіло чотири "сухих" м'ячі. Прямої провини Віталія Миколенка в них немає, а до центральних захисників команди Френка Лемпарда дуже багато запитань.

Челсі драматично поступився Шарлотт. Американці зрівняли рахунок аж у компенсований час, а в серії пенальті фатальним став удар Конора Галлахера. Англієць явно переоцінив свої сили.

Арсенал здобув буденну перемогу над Орландо. Габі Жезус не забив, але допоміг створити другий м'яч своєї команди.