"Игроки должны работать и понимать, что большую часть прошлого сезона мы вели битву за выживание. У нас был потрясающий вечер против Кристал Пэлас и потрясающая серия. Как только она закончилась, я очень быстро оставил ее позади, игроки тоже должны это сделать.

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Если мы не хотим снова оказаться в такой ситуации, футболисты должны быть лучше, и я должен быть лучше. Для клуба игра с Миннесотой продемонстрировала, что нам нужно делать с составом. Он должен быть сильнее того, что мы видели сегодня вечером. Игроки в раздевалке должны понимать, что они показали очень плохую игру индивидуально и коллективно.

Нет никаких сомнений, что нужно улучшать атаку. Эвертон потерял великолепного игрока в лице Ришарлисона. Мы желаем ему всего лучшего, но наш клуб двигается дальше. Мы знаем, что в нападении есть пустота, там мало игроков. Кроме того, в команде есть позиции, которые я хочу усилить, и я могу быть честным в этом, потому что такой клуб, как Эвертон, должен иметь конкурентоспособный состав", – цитирует Лэмпарда The Athletic.

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