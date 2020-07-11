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Лемпард вірить у потрапляння до топ-4 – його Челсі розгромно програв Шеффілд Юнайтед

11 липня 22:57 - Читать на русском
Лемпард вірить у потрапляння до топ-4 – його Челсі розгромно програв Шеффілд Юнайтед
Френк Лемпард / POOL/AFP via Getty Images

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард поділився емоціями після дошкульної поразки від Шеффілд Юнайтед (0:3) у 35-му турі англійської Прем'єр-ліги.

18’ Девід Макголдрік
33’ Олівер Макберні
77’ Девід Макголдрік
 
18’ Девід Макголдрік
33’ Олівер Макберні
77’ Девід Макголдрік

"Вони були сильнішими за нас у всьому – з м'ячем, фізично та ментально. Цей матч програний саме через це. Суперник був сильнішим за нас.

Парад зіркових помилок і несподіваний розгром у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Челсі

Шеффілд є хорошою командою. Таке трапляється, якщо приїжджаєш сюди і демонструєш гру рівня, нижчого за необхідний. Ми діяли занадто повільно, наші вінгери не могли ввійти до гри. Попри те, що опанували контроль, але не змогли створити загрози. За рахунку 0:2 самі створили собі труднощі. Результат невтішний. Помилки.

Ми повинні швидко перестати думати про цю поразку та боротися за топ-4. Я засвоїв і не забуду цей урок. Щодо топ-4 я нині не хвилююсь. Я сиджу, дивлюсь матчі та аналізую наші наступні кроки. Сьогодні мене цікавить, як ми виступили. Побачимо, де ми перебуваємо, ближче до гри з Норвічем. Та протистояти Норвічу, Манчестер Юнайтед чи Вулверхемптону в сьогоднішньому стилі ми не можемо", – цитує тренера BBC.

Відзначимо, що вже в понеділок Челсі може випасти з топ-четвірки в разі перемог Лестера та МЮ.

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Теги
Челсі Челсі Англія Френк Френк Лемпард Шеффілд Юнайтед - Челсі
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