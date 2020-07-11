Лэмпард верит в попадание в топ-4 – его Челси крупно проиграл Шеффилд Юнайтед

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после досадного поражения от Шеффилд Юнайтед (0:3) в 35-м туре английской Премьер-лиги.

"Они были сильнее нас во всем – с мячом, физически и ментально. Этот матч проигран именно по этой причине. Соперник был сильнее нас.

Парад звездных ошибок и неожиданный разгром в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Челси

Шеффилд является хорошей командой. Такое случается, если приезжаешь сюда и демонстрируешь игру уровня, ниже необходимого. Мы действовали слишком медленно, наши вингеры не могли войти в игру. Несмотря на то, что взяли территорию под контроль, не смогли создать угрозы. При счете 0:2 сами создали себе трудности. Результат неутешительный. Ошибки.

Мы должны быстро перестать думать об этом поражении и бороться за топ-4. Я усвоил и не забуду этот урок. Относительно топ-4 я ​​сейчас не волнуюсь. Я сижу, смотрю матчи и анализирую наши следующие шаги. Сегодня меня интересует, как мы выступили. Посмотрим, где мы находимся, ближе к игре с Норвичем. Но противостоять Норвичу, Манчестер Юнайтед или Вулверхэмптону в сегодняшнем стиле мы не можем", – цитирует тренера BBC.

Отметим, что уже в понедельник Челси может выпасть из топ-четверки в случае побед Лестера и МЮ.

Шеффилд Юнайтед сенсационно разгромил Челси, Ливерпуль не смог одолеть Бернли